Há 50 anos, a revolução do 25 de Abril apanhou de surpresa a comunidade internacional. Nas embaixadas acreditadas em Lisboa os diplomatas passaram o dia a enviar telegramas cifrados para os respetivos governos. Nos documentos confidenciais a que a RTP teve acesso fica clara a dúvida sobre a natureza do golpe e o impacto que poderia ter no futuro de Portugal.