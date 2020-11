Rio admite acordo que inclua Chega para viabilizar governo do PSD

O líder do PSD acredita que o atual Executivo socialista não vai resistir ao que resta da legislatura e que os social-democratas estão cada vez mais perto de chegar ao poder. Em entrevista à TVI, na noite de quarta-feira, Rui Rio rejeitou um governo de coligação com a extrema-direita, mas abriu a porta a um entendimento parlamentar com o Chega a nível nacional. Isto depois do acordo alcançado entre os dois partidos na Região Autónoma dos Açores.