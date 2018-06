Partilhar o artigo Rio diz que há "espaço para acordos" com Governo sobre nova Lei de Bases da Saúde Imprimir o artigo Rio diz que há "espaço para acordos" com Governo sobre nova Lei de Bases da Saúde Enviar por email o artigo Rio diz que há "espaço para acordos" com Governo sobre nova Lei de Bases da Saúde Aumentar a fonte do artigo Rio diz que há "espaço para acordos" com Governo sobre nova Lei de Bases da Saúde Diminuir a fonte do artigo Rio diz que há "espaço para acordos" com Governo sobre nova Lei de Bases da Saúde Ouvir o artigo Rio diz que há "espaço para acordos" com Governo sobre nova Lei de Bases da Saúde