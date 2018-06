Rio diz que PS tem de dar "volta muito grande" ao Orçamento

Foto: Lusa

O líder do PSD não quis comentar as polémicas que envolvem a direção do partido e a bancada parlamentar.



Rui Rio convocou os jornalistas para uma conferência de imprensa sobre a reforma da zona euro, mas não quis comentar, por exemplo, o mal-estar entre a bancada parlamentar e direção do PSD por causa da votação da proposta do CDS de acabar com adicional ao Imposto Sobre os produtos Petrolíferos. A bancada terá votado a favor à revelia da direção.



Durante a conferência de imprensa sobre a reforma da zona euro, o líder do PSD defendeu que o Governo tem de dar uma grande volta para fazer um Orçamento que vá ao encontro às ideias do PSD.



O líder dos sociais democratas diz que apesar do documento ainda não existir, a proximidade do PS a PCP e Bloco torna as coisas mais difíceis.