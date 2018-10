Rio quer aumentos para quadros superiores da Função Pública

Foto: Estela Silva - Lusa

O presidente do PSD diz que ainda não tem uma opinião concreta, por ainda não ser conhecida a proposta do Orçamento de Estado para 2019, mas considera que é preciso olhar para os salários da função pública de uma forma global.



Declarações de Rui Rio, à entrada para uma sessão com militantes do PSD, na Lourinhã.