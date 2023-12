Rio vê procuradora-geral da República sem condições para se manter no cargo

Entrevistado pelo, Rio também se manifesta contra a dissolução da Assembleia da República e não poupa nas críticas, à actuação da Justiça.Recorde-se que o antigo presidente social-democrata foi alvo de buscas em casa, há cerca de cinco meses, numa investigação relacionada com suspeitas de ilegalidades no financiamento do PSD. Agora vem a público acusar a procuradora-geral da República de ser responsável pela crise política que leva o país para eleições antecipadas.





Nesta entrevista, Rui Rio rejeitou falar sobre o PSD, mas, numa análise ao panorama político, considera que o crescimento do Chega não é o verdadeiro problema. É sim a dificuldade do PS e PSD em resolver os problemas do país.



Sobre o caso das gémeas, o ex-líder social-democrata fala numa situação que deixa Marcelo Rebelo de Sousa fragilizado e afirma que o assunto precisa de ser bem esclarecido.