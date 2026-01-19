Política
Presidenciais 2026
Rodrigo Saraiva da Iniciativa Liberal anuncia apoio a Seguro
No programa "Entre Políticos" da Antena 1, o deputado liberal defendeu que António José Seguro é "o candidato que quer manter as coisas como estão" por oposição a quem "quer tudo destruir".
Rodrigo Saraiva apoia a candidatura de António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais. No programa "Entre Políticos" da Antena 1, o ex-dirigente da Iniciativa Liberal explica que "só pode votar" António José Seguro a 8 de fevereiro.
O liberal defende que na segunda volta os portugueses vão ter de escolher entre um candidato "que é social-democrata e outro que é socialista", e acrescentou: "Eu acho que o social-democrata é António José Seguro e o socialista é André Ventura".
Para Rodrigo Saraiva, há "um candidato que quer manter as coisas como estão - António José Seguro -, e há outro candidato que quer destruir tudo isto".
"Enquanto pessoa reformista, exigente e com ambição, entre alguém que quer pelo menos manter a previsibilidade e a estabilidade e alguém que quer tudo destruir (não é destruir o sistema, é destruir o regime), não tenho dúvida nenhuma que na segunda volta só posso votar António José Seguro", explica o fundador da IL.
O anúncio de Rodrigo Saraiva surge depois de o líder da bancada da IL, Mário Amorim Lopes, ter revelado o apoio a Seguro na segunda volta. Também José Miguel Júdice, mandatário da candidatura de João Cotrim de Figueiredo, anunciou que vai votar em António José Seguro.