Rodrigues dos Santos critica Plano de Recuperação e Resiliência

Foto: Estela Silva - Lusa

O presidente do CDS é crítico do Plano de Recuperação e Resiliência, que esteve em consulta pública até à semana passada. Francisco Rodrigues dos Santos fala em "receita gasta", considerando que este documento mostra "um Estado socialista glutão, que se confunde com o PS".