RTP juntou quatro deputados da Assembleia Constituinte, que aprovou a Constituição em 1976. Manuel Alegre do PS, Pedro Roseta do PPD, Basílio Horta do CDS e Jerónimo de Sousa do PCP.

Todos estão preocupados com as ameaças à democracia e defendem que o populismo e a extrema direita são derrotados com soluções para os problemas concretos dos portugueses.