Rui Moreira acusa Rui Rio de "novo estilo de boçalidade"

Entrevistado no Jornal 2, o presidente da Câmara Municipal do Porto nega que a sua família tenha sido beneficiada, nega que tenha tido intervenção no processo que é objeto da decisão judicial e faz notar que a vereadora subscritora do acordo já o era no tempo de Rui Rio.