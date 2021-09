Rui Moreira visitou as obras do Parque da Asprela, Vladimiro Feliz foi ao bairro de Aldoar

Lusa

O candidato social-democrata Vladimiro Feliz foi ao bairro de Aldoar e mostrou-se convicto de que a vitória ainda está ao alcance. O candidato independente visitou as obras do Parque da Asprela e olhou para exemplos do passado para afirmar que nada é garantido.