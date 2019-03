Rui Rio acusa esquerda de não ter uma estratégia económica

À margem do fórum distrital autárquico do Porto, sábado na Maia, Rui Rio diz que não existe uma política de crescimento económico, por causa do apoio de PCP e Bloco de Esquerda ao Governo.



Declarações de Rui Rio horas depois do primeiro-ministro e secretário-geral do Partido Socialista ter defendido a continuidade da política de crescimento do Governo.



Num encontro com militantes socialistas em Matosinhos António Costa disse ter a ambição de ver Portugal a crescer mais do que a média europeia.