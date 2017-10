Rui Rio anuncia quarta-feira candidatura à liderança do PSD

RTP06 Out, 2017, 16:12 / atualizado em 06 Out, 2017, 16:23 | Política

Rui Rio é para já o único nome conhecido para a corrida à liderança laranja, depois de Luís Montenegro e Paulo Rangel terem revelado nas últimas horas que não se vão candidatar à presidência do PSD.



A formalização da candidatura acontece na próxima quarta-feira, em Coimbra, onde vão estar presentes vários apoiantes do candidato à sucessão de Passos Coelho.



Três nomes

O anúncio estava previsto para a próxima semana. Sabe-se agora que a candidatura será oficializada dois dias depois da reunião do Conselho Nacional do partido, prevista para segunda-feira.O encontro entre as principais figuras do PSD serve para acertar as datas das próximas eleições diretas para a liderança do partido, bem como do Congresso Nacional.Na agenda do partido, os dois eventos deveriam acontecer no início do próximo ano, mas o resultado autárquico colhido por Pedro Passos Coelho precipitou a reviravolta interna do PSD.Na terça-feira, o líder dos sociais-democratas anunciava que não se recandidataria à liderança do partido, na sequência de um dos piores resultados de sempre nas eleições autárquicas do último domingo.Ainda antes do anúncio oficial de Passos, num discurso perante o Conselho Nacional, já o antigo autarca do Porto tinha começado a ouvir notáveis do partido no sentido de preparar a candidatura, segundo apurou na altura a RTP.Rui Rio é, nesta altura, o único candidato que avança para a disputa da liderança no PSD. Na quinta-feira, Luís Montenegro informava em comunicado estar fora da corrida por “razões pessoais e políticas”. O antigo líder parlamentar do PSD referiu mesmo que não iria apoiar nenhum candidato nesta luta interna.Seguiu-se Paulo Rangel, que esta manhã invocou “razões familiares” para não se candidatar. O eurodeputado explica que, apesar das tentativas levadas a cabo nos últimos dois dias, se tornou “inviável” apresentar a sua candidatura.Neste momento, restam ao PSD os nomes de Rui Rio, mas também de Pedro Santana Lopes, que admitiu estar a ponderar uma candidatura, e ainda de André Ventura, que disse que avançaria na corrida à liderança do partido se Paulo Rangel ou Luís Montenegro não se candidatassem.