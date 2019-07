Rui Rio confessa-se a jovens social-democratas

O desafio dos jovens “laranjas” a Rui Rio era responder a 45 perguntas, tantas quantos os anos do partido.



Num registo mais pessoal, o presidente do PSD elegeu como "dia mais feliz" da sua vida, o de "maior alívio", o dia em que terminou o curso de Economia, no Porto, "e saiu a última nota", mais até do que o dia do nascimento da filha única de 18 anos, "ao fim de andar ali a penar, numa faculdade em que andavam 500 e passavam três ou quatro".



Para Rui Rio, o seu "maior defeito é a maior qualidade também: uma certa e excessiva inclinação para o rigor", enquanto o prato predileto é "lampreia à bordalesa", assumindo ainda como “guilty pleasure” o açúcar, "coisas doces".



Tudo registado pela jornalista da Antena 1, Ana Isabel Costa.