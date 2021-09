Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos confiantes na vitória de Carlos Moedas

Lusa

Os presidentes do PSD e do CDS-PP manifestaram-se hoje confiantes que a prestação do candidato à Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, no primeiro debate televisivo, pode levar a coligação "Novos Tempos" à vitória, desvalorizando questões internas.