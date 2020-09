Rui Rio não comenta presença do deputado Duarte Pacheco na lista de Vieira

Rui Rio diz que é o político no ativo que está em último lugar para ser convidado para qualquer coisa relacionada com o futebol. Sobre a presença do deputado do PSD, Duarte Pacheco, na Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira e sobre o apoio de António Costa, o líder social democrata nada acrescenta.