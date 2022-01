Rui Rio quer ganhar as legislativas e governar sob o princípio de "mais rigor e menos facilitismo"

Rui Rio disponível “para não deixar cair o país na ingovernabilidade"

PSD ao centro

O atual líder dos sociais-democratas insiste que “as próximas eleições decidir-se-ão ao centro”, embora rejeite um bloco central.

Para o líder dos social-democratas, “só o PSD tem uma agenda reformista que responde a esses bloqueios”.



Portugal "tem de voltar a crescer, de forma sustentada e prolongada, acima dos 3% ao ano". Por sua vez, os social-democratas explicam que "Portugal só poderá crescer acima de 3% ao ano de forma sustentada se for uma economia mais competitiva, com maior produtividade, que capte mais investimento e exporte mais". "O mais decisivo bloqueio que é urgente superar é o da economia", sublinha a moção. No programa eleitoral, intitulado "Novos horizontes para Portugal", o partido de Rui Rio destaca que "nos últimos 20 anos a economia portuguesa esteve estagnada".

Rui Rio defende ainda “uma redução significativa da burocracia” e dos custos com a Justiça económica, “bem como uma melhoria e simplificação regulatória, para as empresas, mas também para os cidadãos”. No seu programa eleitoral, o PSD defende também que o Estado deve “implementar rapidamente a conta-corrente entre a AT e os contribuintes e avançar para uma conta corrente entre a Administração Central e as empresas”.

Entre as principais medidas de índole fiscal no programa eleitoral com que o PSD se apresenta às legislativas de 30 de janeiro está a redução da taxa do IRC e do IRS, bem como a redução temporária do IVA da restauração.

O partido de Rui Rio defende ainda a “recuperação do tempo de serviço dos docentes para efeitos de aposentação, despenalizando as aposentações antecipadas e majorando o valor das respetivas pensões”.

O PSD propõe ainda a limitação dos mandatos dos deputados à Assembleia da República e a uniformização dos mandatos legislativos e autárquicos com os do presidente da República e do Parlamento Europeu, passando de quatro para cinco anos.

Ao todo, apenas 47 dos 79 deputados eleitos pelo PSD em 2019 se mantêm nas listas

O PSD parte para as legislativas com a sua liderança reforçada. O adversário de Rui Rio nas eleições internas, o eurodeputado Paulo Rangel, obteve 48 por cento dos votos. O PSD apresenta-se a solo nas eleições de 30 de janeiro, tendo descartado uma coligação com o CDS-PP. Rui Rio rejeitou, assim, uma nova Aliança Democrática (AD), disse o líder social-democrata em entrevista à RTP. Rui Rio também já descartou um acordo com o Chega, considerando-o um "partido instável". "O PSD é um partido fundador da democracia e não negoceia com quem não é fiável, com quem a põe em causa", escreve o partido na sua rede social Twitter. "Um voto no PSD é um voto para tirar António Costa do poder, um voto no Chega é um voto para deixar tudo como está", remata. Fechado o capítulo das eleições internas e rivalidades à parte, o PSD passou a pautar-se pela "união", agora focado na vitória de Rui Rio nas legislativas. O líder dos social-democratas coloca como objetivo principal vencer as eleições de 30 de janeiro. Mas o cenário de derrota também é equacionado nas contas de Rui Rio. Rio reconhece que nenhum partido deve olhar apenas "para o seu umbigo" e que "não vale tudo para ser primeiro-ministro". Com isto, o presidente do PSD procura apelar à negociação, tendo-se ele próprio mostrado disponível para negociar a governabilidade do país. "Não quer dizer que eu, ganhando as eleições, ache que o Partido Socialista, por exemplo, me deve apoiar", explicou o presidente do PSD à RTP, considerando contudo que todos devem estar disponíveis para negociar - com equilíbrio, pois não se pode "desvirtuar totalmente o programa de quem ganhou". "Penso que esta é a postura em democracia. Não entender isto quase ao fim de 50 anos de democracia é não entender como funcionam as coisas.", advertiu. Com estas palavras, Rui Rio procura também pressionar o PS a prestar um esclarecimento relativamente ao quadro governativo pós-eleições. Ao contrário de Costa, Rio é categórico, disse o líder do PSD num debate transmitido na CNN frente ao CDS-PP. Na sua moção "Centro" tem sido uma das palavras mais repetidas por Rui Rio e pelos deputados social-democratas nos últimos dias e essa é uma das estratégias do partido para conseguir a vitória nas legislativas: colocar o partido ao centro e conseguir o voto dos eleitores mais moderados e indecisos. "O facto de termos colocado o PSD outra vez no centro dá-nos vantagens, quer em termos ideológicos, mas até em termos de conseguir captar os votos das pessoas moderadas que, se nós estivéssemos mais encostados para a direita, podiam sair", afirmou em entrevista à RTP, afirmou Rui Rio na abertura do Congresso do PSD. "Fazer um Bloco Central, ou seja um Governo em que há primeiro-ministro do PSD ou do PS e depois com ministros dos outros partidos, isso não. Não vejo nenhuma necessidade disso", disse Rui Rio à RTP. "Outra coisa é eu ter um nível de responsabilidade para com o país que não inviabilize a governação do país. Todos os partidos, sem exceção, têm o dever de contribuir para a governabilidade", defendeu. Rui Rio considera que o PSD é "a alternativa ao PS" e está "em condições de governar Portugal com rigor e coragem" que têm faltado ao Partido Socialista. Rui Rio afirma que vai para o Governo com uma "atitude reformista", considerando que o país precisa de um Governo com a coragem de levar a cabo as reformas de que precisa. Rio reconhece, no entanto, que "não pode ser reformado tudo ao mesmo tempo" e promete reformar sem revolucionar e sem destruir tudo o que foi feito pelo PS, reitera Rio, enumerando, de seguida, o tipo de reformas necessárias, nomeadamente no sistema eleitoral, na justiça – "um dos principais problemas que o regime tem em Portugal", segundo Rio – na descentralização, segurança social, ao nível fiscal, da educação e da saúde. Na sua moção de estratégia, intitulada "Governar Portugal", Rui Rio faz o retrato dos principais bloqueios que considera afetarem o país - como o fraco crescimento económico, a demografia ou a degradação dos serviços públicos, entre outros. Rio considera que estes bloqueios se agravaram "após seis anos de governação socialista sem que se tenha concretizado qualquer reforma estrutural que responda de forma sustentada aos problemas de Portugal". É, por isso, traçado um objetivo claro: "recuperar a economia e tornar Portugal um país muito mais competitivo e, no médio/longo prazo, um dos países mais competitivos no quadro da zona Euro". Na apresentação do programa eleitoral, Rui Rio deixou claro que procura "uma economia capaz de gerar melhores empregos e melhores salários" e no documento está exposto, por sua vez, que "para o PSD é inequívoco que as empresas são o motor do crescimento económico e da criação de riqueza e emprego". "O consumo é aquilo que nós queremos atingir, não pode ser o motor do crescimento. Portanto, nós temos de fazer o contrário do que o PS faz”, acrescentou. “Temos de reforçar a competitividade da economia portuguesa. E por isso temos de virar a nossa política económica para o apoio às empresas”, reiterou.Relativamente ao IRC, o candidato Rui Rio propõe reduzir a taxa dos 21% atuais para 19% em 2023 e para 17% em 2024. O PSD defende ainda "a mesma redução para a taxa aplicável às PME (que passaria dos atuais 17% para 13%, alargando-se o limite dos atuais 25 mil euros para 100 mil euros para as empresas sediadas no interior)".Com o objetivo de mitigar o impacto da pandemia no setor da restauração, o PSD propõe uma descida temporária de 13% para 6% do IVA, com a medida a ser aplicada entre "julho de 2021 e dezembro de 2023".Para o presidente do PSD, "os apoios sociais são socialmente indispensáveis, mas apenas para quem deles verdadeiramente necessita, e não para quem os recebe indevidamente". "Tem de haver uma fiscalização adequada para que possamos garantir, simultaneamente, justiça social e progresso económico", reiterou Rio no discurso de encerramento do 39º Congresso do PSD.Para Rui Rio, a justiça é “um dos principais problemas que o regime tem em Portugal” e propõe, por isso, uma série de reformas no seu programa eleitoral para este setor, sendo que o cidadão está no centro da reforma.“Portugal só será uma democracia moderna, saudável e eficaz se tivermos um sistema de Justiça que seja: célere, mas não acelerado; humanizado, mas não desrespeitado; eficiente, mas não facilitista; eficaz, mas não superficial; competente, mas não indecifrável; justo, mas não justicialista; transparente, mas não indecoroso”, defendem os social-democratas.O PSD volta a pôr em cima da mesa uma controversa proposta de 2018 que consiste na “”.O PSD espera “diversificar as instituições que nomeiam os membros dos Conselhos Superiores, incluindo o Presidente da República” e “garantir que as personalidades a nomear sejam de reconhecido prestígio social e cultural, não sendo requisito que provenham de profissões jurídicas”.Relativamente à morosidade da justiça, o PSD propõe uma “”. Defende ainda um plano de contingência para recuperação de atrasos processuais e a reorganização do funcionamento da Justiça, com forte aposta na gestão e na digitalização e tecnologia.Por sua vez, o combate à corrupção é uma das principais bandeiras da agenda reformista do PSD, com Rio a defender que o partido “tem de centrar-se na eliminação dos contextos que favorecem essa corrupção”.“Temos de afirmar a nossa independência face às oligarquias, eliminar a lógica clientelar no acesso aos cargos públicos e contrariar a ação das parentelas na ocupação do aparelho do Estado, das autarquias e empresas públicas, especialmente nos órgãos executivos de nomeação”, concretiza.Um outro desafio que representa uma situação de bloqueio é a degradação dos serviços públicos, sendo a mais grave a situação do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O PSD faz um retrato de um SNS fragilizado: “Falta planeamento, os hospitais têm fraca autonomia, o governo destruiu as parcerias público-privadas e o serviço público é cada vez menos atrativo para os profissionais de saúde”.“Não há alternativa a considerarmos os serviços de saúde, públicos e privados, como um todo, mobilizando todos os recursos disponíveis para a concretização do objetivo principal: assegurar um bom serviço de saúde, em tempo e com qualidade”, lê-se na moção de Rui Rio.Desta forma, o partido considera que é necessário “reorganizar o sistema de saúde e realizar a revisão da Lei de Bases da Saúde, criando uma efetiva rede de cuidados de saúde, que agregue os vários níveis (cuidados primários, hospitalares, cuidados continuados, cuidadores informais) e que prestem cuidados de saúde integrados ao longo da vida das pessoas, com um foco nas doenças crónicas e envelhecimento da população”.; a introduzir no SNS uma política de saúde mental, uma de saúde oral e uma de cuidados em fim de vida;; a apostar na digitalização do setor da saúde; a alargar o sistema das listas de espera para cirurgias às consultas de especialidades médicas hospitalares e aos meios complementares de diagnóstico e aRui Rio defende que é ainda necessário aumentar a oferta, “especialmente nas áreas metropolitanas, bem como um claro apoio às famílias de forma a proporcionar a todas as crianças as melhores oportunidades para um desenvolvimento equilibrado e saudável enquanto pessoas e, no futuro, como cidadãs e profissionais capazes e competentes.”No que respeita à maternidade, oO programa propõe ainda majorações para famílias residentes no interior do país.O programa eleitoral para as legislativas propõe ainda o, "com obrigatoriedade da segunda metade do período de licença parental (13 semanas) ser partilhada em pelo menos 50% do tempo com o pai, de modo a evitar a penalização da mãe do ponto de vista profissional".A educação é outro dos desafios prioritários do PSD, considerando que “o legado deixado [pelo PS] neste setor é pesado”., com peso na nota final se essa for a decisão das escolas,, com um peso de 30% para a nota final, mantendo as provas finais no 9º ano e no ensino secundário, nos moldes existentes.No caso concreto dos professores, o PSD propõe a instituição de três academias no país (Norte, Centro e Sul) “orientadas em exclusivo para a formação de futuros diretores, subdiretores, adjuntos e coordenadores de estabelecimento, de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, através de programas certificados de estudos pós-graduados”.No programa eleitoral é ainda defendido que o atual modelo de avaliação do desempenho do docente “deverá ser melhorado”. O PSD propõe, assim, “”.No ensino superior, o PSD compromete-se a “ampliar a cobertura nacional de residências estudantis e a reforçar os apoios sociais aos alunos deslocados”.O ambiente e as alterações climáticas são outro dos desafios do PSD., “considerando o contexto de emergência climática, a crise da perda de biodiversidade, a ameaça aos recursos naturais como a água, a subida do nível médio do mar e seus impactos nas zonas costeiras, os fenómenos climáticos extremos, os desafios da transição energética, mas também os aspetos sociais que todas essas dimensões acarretam”.No discurso de encerramento do congresso, Rui Rio reconheceu que “o combate às alterações climáticas é neste momento a principal batalha que o mundo como um todo enfrenta” e sendo um problema de escala global, “só poderá ser resolvido com uma ação concertada ao nível local”. O partido propõe, por isso, aatravés dos seus Planos Municipais de Descarbonização e dos seus Planos Municipais de Ação Climática”.Aumentar os espaços verdes nos centros urbanos, valorizar as práticas agrícolas sustentáveis e promover a economia circular são outras das prioridades do PSD.Rui Rio sublinha, porém, que “os desafios ambientais não devem ser um obstáculo ao crescimento económico”. Devem ser sim “verdadeiros catalisadores para a geração de mais riqueza e para a concretização de uma economia mais robusta, mais competitiva e mais sustentável”. Sugere, por isso, uma “nova economia”, consolidada na neutralidade carbónica, transição energética e na eletrificação da sociedade, que atrairá “novas fileiras industriais”.A descentralização é uma das grandes reformas que o PSD pretende colocar em prática. “”, defendeu Rui Rio no discurso de abertura do 39º Congresso do PSD.O PSD propõe “dar uma vida nova a este processo de descentralização, estabilizando o quadro de transferências de funções e estabelecendo um compromisso financeiro seguro e estável para regiões e autarquias”.O PSD compromete-se a“O país tem de se envergonhar das suas assimetrias regionais e começar a agir em conformidade”, defendeu Rui Rio, propondo, assim, combater a desertificação acelerada do interior do país e a emigração.O PSD propõe uma reforma no sistema político e no sistema eleitoral.No programa com que o partido se apresenta às legislativas está ainda prevista a constituição de uma Comissão de Ética, “com caráter permanente, constituída por cidadãos de reconhecido mérito e isenção e por antigos deputados que não tenham exercido funções na legislatura anterior, por nomeação do Presidente da Assembleia da República sob proposta da conferência de líderes”.. O PSD pretende ainda estipular a limitação a três mandatos consecutivos, quer para os presidentes de Câmara quer para os vereadores.Rui Rio apresentou as listas do PSD para as eleições legislativas e estas foram a votos a 7 de dezembro no Conselho Nacional, que culminou com a aprovação das mesmas com 71 por cento de votos favoráveis.O presidente dos social-democratas diz ter apostado na “renovação”, tendo elegido militantes maioritariamente desconhecidos para candidatos a deputados.Fora das listas ficaram, por exemplo, os líderes das distritais do PSD de Faro, Cristóvão Norte, de Viseu, Pedro Alves, ou de Coimbra, Paulo Leitão, que apoiaram Paulo Rangel nas últimas diretas.Outros apoiantes do eurodeputado, como o líder da distrital do Porto, Alberto Machado, e o ex-presidente da concelhia de Gaia, Cancela Moura, foram colocados em lugares não elegíveis, 40º e 39º pelo Porto, respetivamente.Paulo Mota Pinto, presidente da mesa do congresso, vai ser o primeiro nome da lista por Leiria. André Coelho Lima será o cabeça de lista por Braga. E Hugo Carvalho, que nas últimas legislativas foi cabeça de lista pelo Porto, encabeça agora a lista por Viseu.Entre as principais figuras destaca-se ainda Adão e Silva, secretário de Estado no XV Governo Constitucional, deputado e líder parlamentar do PSD, eleito cabeça de lista por Bragança.