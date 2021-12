Rui Rio. "É mais vantajoso para o PSD ir sozinho do que com uma coligação à sua direita"

Questionado sobre uma eventual coligação com o CDS, Rui Rio referiu que a maioria dos membros da direção nacional do PSD foi contra. “A esmagadora maioria dos membros da direção entendeu que, neste momento,”.“O facto de termos colocado o PSD outra vez no centro dá-nos vantagens, quer em termos ideológicos, mas até em termos de conseguir captar os votos das pessoas moderadas que, se nós estivéssemos mais encostados para a direita, podiam sair”, afirmou na entrevista desta noite à RTP.Rui Rio defendeu ainda que deve haver “disponibilidade para viabilizar um Governo” caso não se alcance uma maioria absoluta em janeiro.“Não quer dizer que eu, ganhando as eleições, ache que o Partido Socialista, por exemplo, me deve apoiar”, explicou, considerando contudo que

PSD projeta governo até 16 ministérios

Se for eleito primeiro-ministro, Rui Rio disse pretender um Governo com 15 ou 16 Ministérios, mas não avançou, para já, nomes de possíveis titulares das pastas.Questionado sobre a razão pela qual decidiu afastar quase todos os apoiantes de Paulo Rangel das listas de deputados, o presidente do PSD sublinhou que“Acho que era até um bocadinho tonto dizer o contrário: que eu sou tão democrata, tão democrata, que escolhi muitos mais daqueles que não concordam comigo do que dos que concordam comigo”.

Regionalização por referendo

Relembrando que foi contra a regionalização em 1997 e 1998, Rui Rio explicou que, desde então, em Portugal, “ficámos pior”, com o país “mais centralizado em torno das áreas metropolitanas, particularmente Lisboa, e com o interior cada vez mais desertificado”.“Se estamos pior, há aqui um ato de inteligência da minha parte”, afirmou, defendendo agora uma posição diferente, de“O processo deve ser para unir”, considerou, frisando que não é a favor “da regionalização de qualquer maneira, porque há muita coisa a definir”, nomeadamente o controlo das finanças públicas.

Rio acusa PJ de “circo mediático” para favorecer PS

Ainda em entrevista à RTP, Rui Rio criticou o facto de o diretor da Polícia Judiciária, “que é um cargo de nomeação do Governo, ter aproveitado o facto de a polícia sul-africana ter detido João Rendeiro para fazer um foguetório para conseguir, com isto, beneficiar indiretamente o Partido Socialista”.Por essa razão, o líder social-democrata acredita que,a falar sobre o caso.Para o presidente do PSD é lamentável que o diretor da PJ tenha feito um “circo mediático em torno da detenção que a polícia sul-africana fez”, beneficiando assim o Governo socialista.Rui Rio esclareceu, porém, que não considera que a Judiciária esteja “ao serviço do PS” em todas as investigações. “Mas”, afirmou.