Rio define cabeças de lista do PSD para as eleições legislativas

Paulo Mota Pinto, presidente da mesa do congresso, vai ser o primeiro nome da lista por Leiria.André Coelho Lima será o cabeça de lista por Braga. E Hugo Carvalho, que nas ultimas legislativas foi cabeça de lista pelo Porto, encabeça agora a lista por Viseu.

A escolha dos cabeça de lista é uma competência do presidente do partido, Rui Rio. O economista Jorge Mendes, antigo autarca de Valença, é o cabeça de lista por Viana do Castelo.



Por Vila Real, o cabeça de lista escolhido por Rui Rio é Artur Soveral de Andrade, deputado desde 2019.











António Topa Gomes é o nome escolhido para encabeçar a lista por Aveiro, enquanto que Gustavo Duarte, ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Côa, surge no topo da lista pela Guarda.



Cláudia André, ex-vereadora da Câmara da Sertã e deputada desde 2019, é a cabeça de lista por Castelo Branco.



Isaura Morais, ex-presidente da Câmara de Rio Maior e deputada desde 2019, além de presidente da Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local e vice-presidente do PSD, encabeça a lista por Santarém.

Adão Silva, secretário de Estado no XV Governo Constitucional, deputado e líder parlamentar do PSD, é o cabeça de lista por Bragança.Em Viseu, a lista do PSD é liderada por Hugo Carvalho, deputado desde 2019. Já em Coimbra,a escolha de Rio recai sobre Mónica Quintela, também deputada.