Rui Rocha critica possibilidade de acordo com Chega na Madeira

Uma decisão que vai levar os eleitores da Região Autónoma, a 26 de maio, a decidir o futuro político da Madeira, com Miguel Albuquerque novamente como candidato à liderança do Governo Regional.Albuquerque disse recentemente que não tinha linhas vermelhas na negociação com outros partidos, incluindo o Chega. Uma posição criticada pelo presidente da Iniciativa Liberal. Rui Rocha garante que os liberais não se reveem nessa estratégia.O presidente da Iniciativa Liberal, entrevistado na RTP3, critica a abertura demonstrada por Miguel Albuquerque para negociar com o Chega na Madeira, mediante os resultados que saírem das eleições antecipadas.Nesta entrevista, Rui Rocha também anunciou que a Iniciativa Liberal vai propor que o 25 de Novembro seja incluindo no programa de comemorações do 25 de Abril.