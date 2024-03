O Livre admite propor que a interrupção voluntária da gravidez seja inscrita na Constituição, à semelhança do que aconteceu em França. Rui Tavares dedicou o último dia de campanha ao Porto, onde participou em duas iniciativas do Dia Internacional da Mulher.

Primeiro esteve numa tertúlia na sede do partido e depois juntou-se à marcha feminista, no centro da cidade. O dia termina com um comício na Associação de Moradores da Bouça.