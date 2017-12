Sai Manuel Delgado entra Rosa Zorrinho

Foto: Inácio Rosa - Lusa

Em causa, a reportagem da TVI que deu conta de uma situação de gestão danosa na Raríssimas, uma associação da qual Manuel Delgado chegou a ser consultor.



Uma nota do gabinete do primeiro-ministro dá conta de que António Costa aceitou o pedido de exoneração do cargo de secretário de Estado da Saúde por parte de Manuel Delgado. Rosa Augusta Zorrinho vai substituí-lo no Governo. A tomada e posse está marcada para as 19h30 no Palácio de Belém.