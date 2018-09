Partilhar o artigo Saída de PGR é vitória do executivo de António Costa, refere Raul Vaz Imprimir o artigo Saída de PGR é vitória do executivo de António Costa, refere Raul Vaz Enviar por email o artigo Saída de PGR é vitória do executivo de António Costa, refere Raul Vaz Aumentar a fonte do artigo Saída de PGR é vitória do executivo de António Costa, refere Raul Vaz Diminuir a fonte do artigo Saída de PGR é vitória do executivo de António Costa, refere Raul Vaz Ouvir o artigo Saída de PGR é vitória do executivo de António Costa, refere Raul Vaz