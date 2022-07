O presidente brasileiro cancelou um almoço com o chefe de Estado português, depois de encontros com antigos presidentes brasileiros, em especial com o candidato à presidência do brasil, Lula da Silva.





Santana Lopes diz que o Presidente da república tem “tiques colonialistas" quando refere que Marcelo tem por hábito “fazer isto em Moçambique, em Angola e também no Brasil. E fazer isto o quê… combinar encontros com candidatos a presidentes e ex-presidentes sem estar acertado com as diplomacias” dos dois países.