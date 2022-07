Saúde e Educação. Governo aprova acordo de descentralização de competências

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O Governo aprovou, esta noite o novo acordo de descentralização de competências na área da Saúde e da Educação. O documento vai ser assinado sexta-feira com os municípios. Depois de meses de negociações e de muita polémica o documento foi aprovado pelas autarquias apenas com os votos contra do PCP.