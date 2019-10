Saúde. Não é nenhuma situação crítica ou grave, garante Marcelo

RTP11 Out, 2019, 12:38 | Política

PR no encontro informal do Grupo de Arraiolos, em Atenas

Falando aos jornalistas em Atenas, Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que se a situação fosse grave, teria dito, porque considera essa uma informação de interesse público, tal como a situação económica e financeira do Presidente.





“Não vou alterar programa nenhum”, garantiu Marcelo, dizendo que no meio da agenda vai encontrar tempo para ir fazer um exame para complementar aqueles que já fez e para assegurar que “a calcificação num vaso sanguíneo não tem problemas no futuro”. “Não é no presente, é no futuro”, reforçou o Presidente, especificando que o exame deverá ser feito dentro de duas ou três semanas, no Serviço Nacional de Saúde.





“Sinto-me muito bem, otimamente. Ainda ontem à noite andei quase cinco quilómetros”, continuou.







No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa argumentou que, caso o exame descarte alguma preocupação acrescida, isso não significa que imediatamente se vai recandidatar à Presidência da República. “Só poderão saber é se continuo bem de saúde como estou. O anúncio de uma candidatura só deve ser, obviamente, mais próximo das eleições”, realçou.





Questionado sobre o porquê de revelar a situação agora, o Presidente relembrou que se tem mantido em silêncio por causa da campanha eleitoral das legislativas e que esta foi a primeira entrevista pós-campanha, em que lhe foi feita uma pergunta sobre questões de saúde.