RTP

O eleito para liderar a candidatura da Aliança Democrática é jornalista e comentador político, e foi uma escolha surpreendente, depois de muito se ter falado na possibilidade de Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, poder integrar a lista de candidatos a Bruxelas.



O anúncio foi feito ontem, no Conselho Nacional do PSD, em Lisboa.



Luís Montenegro garante estar confiante nesta decisão inesperada para as eleições de 9 de Junho.