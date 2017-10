Secretário de Estado da Administração Interna de saída

RTP18 Out, 2017, 07:07 / atualizado em 18 Out, 2017, 07:43 | Política

O pedido de saída terá acontecido às 2h00 da madrugada.



A causa desta saída serão os incêndios deste mês de outubro.



Admite-se que possam avançar mais demissões no Ministério da Administração Interna esta quarta-feira.

Governantes com dia intenso



A vaga de incêndios deste fim de semana, que provocou pelo menos 41 mortos, será um dos temas do debate quinzenal com o primeiro-ministro, António Costa, na Assembleia da República.



"O falhanço do Estado" foi o tema escolhido pelo PSD, enquanto o PCP irá questionar o primeiro-ministro sobre "a prevenção e a resposta aos problemas dos fogos florestais" e o PEV confrontará António Costa com "questões relacionadas com o drama dos fogos florestais".



O primeiro-ministro recebe hoje na residência oficial, em Lisboa, a Associação dos Familiares das Vítimas de Pedrógão Grande, dois dias depois de ter dito que queria ouvir as suas propostas.



Em 17 de junho, o fogo que deflagrou em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e que depois se alastrou a outros municípios, provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.



No último fim de semana as centenas de incêndios que deflagraram, no pior dia de fogos do ano, as autoridades, provocaram pelo menos 41 mortos e 71 feridos.



Os ministros do Planeamento e das Infraestruturas, da Solidariedade e Segurança Social, e Adjunto visitam esta quarta-feira os concelhos afetados pelos incêndios que deflagraram no domingo para reuniões com os respetivos autarcas, dando início ao levantamento dos prejuízos.