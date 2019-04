Secretário de Estado do Ambiente demite-se

RTP04 Abr, 2019, 12:17 / atualizado em 04 Abr, 2019, 13:23 | Política

Momento da tomada de posse do secretário de Estado do Ambiente | Presidência da República

A polémica das relações familiares no Governo levou esta quinta-feira à segunda demissão no executivo de António Costa.









Na quarta-feira, o secretário adjunto Armindo dos Santos Alves – que tinha sido nomeado pelo primo, Carlos Martins, agora demissionário - tinha renunciado ao cargo.

A saída do secretário de Estado do Ambiente acontece algumas horas após a demissão do seu adjunto, Armindo dos Santos Alves, depois de se saber que era seu familiar.







Em nota de imprensa , o Governo informa que Carlos Martins está, neste momento, em representação do Executivo na Costa Rica e informa que, na carta enviada ao primeiro-ministro, o secretário de Estado demissionário garante que agiu por critérios de "boa-fé".





“Estou em missão de trabalho no estrangeiro e tomei conhecimento da polémica em torno da nomeação de um membro da equipa do meu gabinete", refere na missiva enviada ao primeiro-ministro.







O secretário de Estado demissionário explica que tomou esta decisão por entender que o assunto da relação familiar com o adjunto poderia "prejudicar o Governo, o Partido Socialista e o senhor Primeiro-Ministro".





"Ao longo destes anos, enquanto Secretário de Estado do Ambiente, agi sempre por critérios de boa-fé e procurei dar o meu melhor para atingir os objetivos do Governo e do Ministério do Ambiente e da Transição Energética", refere ainda.





Carlos Martins diz na carta que sai de funções governativas "com a mesma honra" que determinou a aceitação das mesmas.



Direita pediu a demissão





A demissão surge após a polémica da nomeação do primo, Armindo dos Santos Alves, para as funções de adjunto do seu gabinete no Ministério do Ambiente, uma informação que foi avançada na quarta-feira pelo Observador.









Antes de ser conhecido o pedido de demissão de Carlos Martins, já a direita tinha exigido que o secretário de Estado abandonasse o Governo. Em declarações à RTP3, Fernando Negrão pedia esta manhã a saída de Carlos Martins.





"A responsabilidade política não é do primo, é de quem o nomeou, que foi o secretário de Estado", considerou o líder parlamentar dos social-democratas.







Depois foi a vez de Assunção Cristas, que ao final da manhã expressava a vontade de não voltar a ver Carlos Martins no Parlamento em pleno exercício das suas funções: "Hoje à tarde há debate quinzenal, porventura seria bom que já não tivéssemos esse secretário de Estado no Governo esta tarde".







Cristas afirmou ainda que tem visto "com perplexidade" os casos de familiares no Governo. "Eu creio que o Governo tem de fazer uma reflexão muito profunda, e o primeiro-ministro tem de fazer uma reflexão muito profunda sobre aquilo que se está a passar, e a perceção que cria cá para fora", disse a líder centrista.







Minutos antes de ser conhecida a demissão do secretário de Estado do Ambiente, o presidente do PSD defendeu que os governantes que nomeiam amigos ou familiares devem "obviamente" demitir-se.







"No caso do secretário de Estado do Ambiente é lógico que a responsabilidade é do secretário de Estado que nomeou e não do primo que foi nomeado", afirmou Rio, indo ao encontro do que já tinha sido referido pelo líder da bancada parlamentar.



No entanto, o presidente do PSD preferiu dar ênfase à "proliferação" destes casos "ao nível do aparelho de Estado", nas últimas semanas e assume que não tem uma solução para esta questão, que só poderá ser resolvida pelo próprio primeiro-ministro.







"O problema é que as situações que temos aqui em torno do que chamo a família socialista são de tal ordem que, se eles se começarem a demitir todos, depois a certa altura restam poucos. (...) Isto atingiu um patamar de tal ordem. Eles vão-se todos demitir? São tantos", afirmou Rui Rio.







(em atualização)