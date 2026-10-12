Secretário-geral demitido. Carrilho fala em "purga política cirúrgica"

"A minha recente exoneração, camuflada sob o pretexto burocrático de "imprimir uma nova orientação", (...) não passou de um embuste", escreveu Ricardo Carrilho.



"Foi uma purga política, cirúrgica".







"A ditadura da incompetência: como o respeito pela Lei e o mérito técnico se tornaram alvos a abater na Administração Interna", o agora demitido secretário-geral do MAI considera especialmente grave o facto de este afastamento ter acontecido quando o organismo que liderava estava a registar os melhores resultados na história do Ministério da Administração Interna - uma eficiência que acusa a tutela de tentar apagar.



Ricardo Carrilho garante que sempre respeitou "rigorosamente a lei", e zelou "pelo erário público". Num artigo intitulado, o agora demitido secretário-geral do MAI consideraRicardo Carrilho garante que sempre respeitou "rigorosamente a lei", e zelou "pelo erário público".





"Ao longo de 20 anos de carreira, enquanto dirigente na Administração Pública, pautei invariavelmente a minha conduta pela mais estrita legalidade, pela integridade pessoal e pela defesa intransigente do interesse público".





E nestas duas décadas de serviço, garante que nunca tinha sido "alvo de tantas pressões ilegítimas e de uma interferência política tão asfixiante como no período em que exerci as funções de Secretário-Geral, sob a atual tutela de Luís Neves".





No mesmo artigo de opinião, adianta que colidiu "frontalmente com a barreira dos interesses políticos e dos esquemas de favorecimento instalados à sombra da segurança nacional".



E admite ter sido afastado depois de ter proposto "a extinção da SIRESP SA, uma empresa pública, que se se transformou num sorvedouro de dinheiros públicos, e num intermediário burocrático de luxo".



Carrilho afirma ainda ter pago o preço da integridade e ter sido alvo de retaliação por não proteger o sistema, nem alimentar a inacção.



