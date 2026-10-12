Demissão no MAI. Gabinete de Luís Neves rejeita acusações de "purga política"

Demitido esta segunda-feira, Ricardo Carrilho acusa o ministro Luís Neves de "pressões" e fala de "purga política".





Em comunicado divulgado esta noite pelo Ministério da Adminitração Interna, "o Ministro da Administração Interna, Luís Neves, o Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro, o Secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, e o Secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, rejeitam as acusações formuladas pelo ex-Secretário-Geral do MAI, Ricardo Carrilho".





O Governo reitera, nesta nota, que o "afastamento daquele dirigente, no quadro da reestruturação orgânica da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, foi determinado pela necessidade de encontrar um perfil adequado e comprometido com os objetivos políticos e estratégicos do Ministério da

Administração Interna, enquadrados no programa do Governo".



Além disso, é referido que houve "um vasto conjunto de episódios", que antecederam a demissão e que "tornaram insustentável a relação com a tutela, com entidades tuteladas e com outras áreas governativas".





Nesse sentido, o gabinete do ministro da Administração Interna esclarece que a decisão de cessar as funções de Ricardo Carrilho decorreu "de uma quebra de confiança, resultante de diversas situações que comprometeram o funcionamento dos serviços, a articulação institucional e a execução de políticas públicas do Governo".