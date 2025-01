Secretário-geral do Governo. Montenegro afirma que Costa Neves "vai pagar para trabalhar"

(em atualização)







Luís Montenegro quis desta forma assinalar “o esforço e a prova de dedicação à causa pública” por parte do secretário-geral do Governo.

De acordo com uma nota do gabinete do primeiro-ministro, Carlos Costa Neves decidiu abdicar das pensões da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações bem como da subvenção mensal vitalícia por ser ex-titular de cargo político.



Carlos Costa Neves foi ministro, deputado e eurodeputado. Agora, assume a função de secretário-geral do Governo. A nova secretaria entrou em funcionamento este ano e faz parte da reforma da Administração Pública que o Governo pretende promover.







Na tomada de posse de Carlos Costa Neves, que decorreu esta terça-feira no Palácio de São Bento, em Lisboa, o primeiro-ministro afimou que espera que o novo cargo e a nova organização permitam tornar o país “mais moderno, mais produtivo e competitivo”.







O chefe de Governo reconheceu que tal caminhada "não é fácil" e que vai continuar a não ser fácil.







Na mesma linha, o secretário-geral do Governo empossado salientou que terá como princípios orientadores promover "uma cultura de resultados e de serviço público aos cidadãos, a valorização e dignificação profissional dos trabalhadores, a simplificação, desburocratização e racionalização dos meios usados, a multidisciplinaridade e o trabalho em equipa, a racionalidade e celeridade dos procedimentos", e ainda "a responsabilidade, transparência e controlo das atividades".





"Concordarão que não é coisa pouca", afirmou Carlos Costa Neves, referindo ainda que esta reforma tem sido muito referenciada mas "sempre, sempre adiada". Elogiou a coragem de Luís Montenegro por levar a cabo tal iniciativa.



A nomeação de Costa Neves



No novo cargo como secretário-geral do executivo, Carlos Costa Neves vai auferir cerca de seis mil euros, segundo informações do gabinete do primeiro-ministro.







A nomeação de Hélder Rosalino suscitou polémica após ter sido noticiado que o consultor teria optado por ser remunerado pelo seu vencimento de origem no Banco de Portugal, superior a 15 mil euros, e não de acordo com a tabela remuneratória única da Função Pública, cujo salário seria na ordem dos seis mil euros.O Banco de Portugal, que tem autonomia administrativa e financeira, veio esclarecer que não asseguraria o encargo, invocando as regras do Eurosistema sobre a proibição do financiamento monetário.

Em resposta, o Governo considerou que a recusa por parte da instituição liderada por Mário Centeno em continuar a pagar o salário de origem "não impedia a poupança de recursos públicos, mas criou uma complexidade indesejável".







(com Lusa)