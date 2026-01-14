Política
Presidenciais 2026
Segunda volta a desenhar-se. Campanha das presidenciais cumpre 11.º dia
O dia de campanha acontece depois de uma sondagem da Universidade Católica para RTP, Antena 1 e Público ter apontado para uma segunda volta nas eleições entre André Ventura, António José Seguro ou João Cotrim de Figueiredo.
O distrito de Lisboa concentra esta quarta-feira a maioria das ações dos candidatos presidenciais, com o 11.º dia de campanha para as eleições a ter ainda escalas no Minho, Algarve e nos distritos do Porto e Setúbal.
Os candidatos apoiados por partidos da direita vão concentrar-se na metade norte do país, com Luís Marques Mendes a dedicar o dia ao Minho, começando com contacto com a população no Mercado Municipal de Arcos de Valdevez (Viana do Castelo) e seguindo para um almoço na Universidade de Braga.
O candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP faz depois uma paragem "em casa", para contacto com a população no centro da cidade de Fafe (Braga), e acaba o dia com uma sessão com apoiantes na Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, em Vila Nova de Famalicão (Braga).
Também a Norte vai andar o candidato apoiado pelo Chega, André Ventura, com uma visita ao Mercado Municipal das Caxinas, em Vila do Conde (Porto), de manhã, e uma arruada na rua de Santa Catarina, no Porto, a partir das 17h30.
No centro do país, João Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal (IL), visita a produção das queijadas de Pereira, em Montemor-o-Velho, de manhã, e à tarde tem um encontro com apoiantes num hotel na Figueira da Foz, ambos no distrito de Coimbra.
Já os candidatos da esquerda política concentram hoje a maioria das suas ações de campanha na metade sul do país, com António José Seguro, apoiado pelo PS, a dedicar o dia a ações no distrito de Lisboa, começando no Mercado Municipal de Vila Franca de Xira, seguindo para contactos com as populações da Amadora e de Mafra, e fechando o dia com um jantar na Lourinhã.
Também em Lisboa e arredores vão andar António Filipe e Catarina Martins, com o comunista a almoçar com juristas em Lisboa, seguindo-se um encontro com jovens na BOTA - Base Organizada da Toca das Artes e um jantar com apoiantes em Santarém, enquanto a bloquista se vai reunir de manhã na Amadora com o conselho de administração do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e fecha o dia com uma ação de contacto com a população com início no Largo do Carmo, em Lisboa.
Mais a Sul vai andar o candidato apoiado pelo Livre, Jorge Pinto, com uma visita ao Hospital de Faro de manhã, contacto com a população do Barreiro (Setúbal) a meio da tarde e uma visita ao Bairro Vale da Amoreira, na Moita (Setúbal), para fechar o dia.
Os candidatos sem apoio partidário Henrique Gouveia e Melo e Manuel João Vieira vão também concentrar as suas ações do 11.º dia de campanha maioritariamente no distrito de Lisboa, com o almirante a visitar o Mercado de Alvalade ao início da manhã, seguindo-se uma visita à Escola Secundária Professor Santana Castilho, em Oeiras, uma visita à empresa Abrancongelados, em Abrantes (distrito de Santarém), e regresso a Oeiras para um jantar com apoiantes no Desportivo Carlos Queiroz.
O dia de campanha acontece depois de, na terça-feira, uma sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público ter apontado para uma segunda volta nas eleições entre André Ventura, António José Seguro ou João Cotrim de Figueiredo.
Os candidatos apoiados por partidos da direita vão concentrar-se na metade norte do país, com Luís Marques Mendes a dedicar o dia ao Minho, começando com contacto com a população no Mercado Municipal de Arcos de Valdevez (Viana do Castelo) e seguindo para um almoço na Universidade de Braga.
O candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP faz depois uma paragem "em casa", para contacto com a população no centro da cidade de Fafe (Braga), e acaba o dia com uma sessão com apoiantes na Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, em Vila Nova de Famalicão (Braga).
Também a Norte vai andar o candidato apoiado pelo Chega, André Ventura, com uma visita ao Mercado Municipal das Caxinas, em Vila do Conde (Porto), de manhã, e uma arruada na rua de Santa Catarina, no Porto, a partir das 17h30.
No centro do país, João Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal (IL), visita a produção das queijadas de Pereira, em Montemor-o-Velho, de manhã, e à tarde tem um encontro com apoiantes num hotel na Figueira da Foz, ambos no distrito de Coimbra.
Já os candidatos da esquerda política concentram hoje a maioria das suas ações de campanha na metade sul do país, com António José Seguro, apoiado pelo PS, a dedicar o dia a ações no distrito de Lisboa, começando no Mercado Municipal de Vila Franca de Xira, seguindo para contactos com as populações da Amadora e de Mafra, e fechando o dia com um jantar na Lourinhã.
Também em Lisboa e arredores vão andar António Filipe e Catarina Martins, com o comunista a almoçar com juristas em Lisboa, seguindo-se um encontro com jovens na BOTA - Base Organizada da Toca das Artes e um jantar com apoiantes em Santarém, enquanto a bloquista se vai reunir de manhã na Amadora com o conselho de administração do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e fecha o dia com uma ação de contacto com a população com início no Largo do Carmo, em Lisboa.
Mais a Sul vai andar o candidato apoiado pelo Livre, Jorge Pinto, com uma visita ao Hospital de Faro de manhã, contacto com a população do Barreiro (Setúbal) a meio da tarde e uma visita ao Bairro Vale da Amoreira, na Moita (Setúbal), para fechar o dia.
Os candidatos sem apoio partidário Henrique Gouveia e Melo e Manuel João Vieira vão também concentrar as suas ações do 11.º dia de campanha maioritariamente no distrito de Lisboa, com o almirante a visitar o Mercado de Alvalade ao início da manhã, seguindo-se uma visita à Escola Secundária Professor Santana Castilho, em Oeiras, uma visita à empresa Abrancongelados, em Abrantes (distrito de Santarém), e regresso a Oeiras para um jantar com apoiantes no Desportivo Carlos Queiroz.
Já o líder dos Ena Pá 2000 vai promover uma ação de campanha em Campo de Ourique, durante a manhã, que termina com um almoço numa tasca daquele emblemático bairro lisboeta.
Sondagem desenha segunda volta entre Ventura, Seguro ou Cotrim
O dia de campanha acontece depois de, na terça-feira, uma sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público ter apontado para uma segunda volta nas eleições entre André Ventura, António José Seguro ou João Cotrim de Figueiredo.
O líder do Chega surge em primeiro lugar nas intenções de voto, com 24 por cento, seguido do candidato apoiado pelo PS (com 23 por cento) e do antigo presidente da IL (19 por cento).
Em reação à sondagem, António José Seguro apelou a que os eleitores concentrem o voto na sua candidatura “para passar em primeiro lugar à segunda volta destas eleições”. O candidato insistiu que é o único “moderado” que pode passar a uma segunda volta e disse não ter ficado surpreendido com a sondagem.Após saber que lidera a sondagem da Universidade Católica para a RTP, mesmo que em empate técnico com Seguro, André Ventura considerou o resultado "uma grande vitória" e disse haver “um grupo cada vez mais alargado de pessoas, quer na primeira, quer, eventualmente, na segunda, que querem uma mudança no país”. João Cotrim de Figueiredo destacou, por sua vez, que a sua candidatura é a única “que cresce em todas as sondagens”. Questionado sobre se as polémicas de alegado assédio sexual podem afetar os resultados nas urnas, o liberal disse ter virado "a página" e estar com "redobrada energia".
Apesar do resultado na sondagem, Luís Marques Mendes afirmou-se "neste momento, absolutamente convencido” de que vai passar à segunda volta e explicou que "a rua desmente todas as sondagens". À esquerda, os três candidatos que a sondagem coloca de fora da corrida a uma segunda volta afirmam que a verdadeira sondagem é no dia das eleições. Henrique Gouveia e Melo disse não ter ficado desanimado com a sondagem. "Eu tenho constatado no meu contacto com a população uma grande adesão à minha candidatura", afirmou, pedindo “a todos os portugueses que votem em consciência”.
c/ Lusa
Apesar do resultado na sondagem, Luís Marques Mendes afirmou-se "neste momento, absolutamente convencido” de que vai passar à segunda volta e explicou que "a rua desmente todas as sondagens". À esquerda, os três candidatos que a sondagem coloca de fora da corrida a uma segunda volta afirmam que a verdadeira sondagem é no dia das eleições. Henrique Gouveia e Melo disse não ter ficado desanimado com a sondagem. "Eu tenho constatado no meu contacto com a população uma grande adesão à minha candidatura", afirmou, pedindo “a todos os portugueses que votem em consciência”.
c/ Lusa