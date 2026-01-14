Segunda volta a desenhar-se. Campanha das presidenciais cumpre 11.º dia

Já o líder dos Ena Pá 2000 vai promover uma ação de campanha em Campo de Ourique, durante a manhã, que termina com um almoço numa tasca daquele emblemático bairro lisboeta.

Sondagem desenha segunda volta entre Ventura, Seguro ou Cotrim

O líder do Chega surge em primeiro lugar nas intenções de voto, com 24 por cento, seguido do candidato apoiado pelo PS (com 23 por cento) e do antigo presidente da IL (19 por cento).





André Ventura considerou o resultado "uma grande vitória" e disse haver “um grupo cada vez mais alargado de pessoas, quer na primeira, quer, eventualmente, na segunda, que querem uma mudança no país”.



Apesar do resultado na sondagem, Luís Marques Mendes afirmou-se "neste momento, absolutamente convencido” de que vai passar à segunda volta e explicou que "a rua desmente todas as sondagens".



c/ Lusa

