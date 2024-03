"Seremos responsáveis nos cenários que se venham a colocar", clama Rui Rocha

Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

"Seremos responsáveis nos cenários que se venham a colocar. Não será pela Iniciativa Liberal que não haverá uma solução estável de governação. Portanto, cabe aos outros assumirem", disse o líder dos liberais.



O dirigente tratou ainda de frisar que a IL contribuirá para uma solução "naturalmente excluindo" as opções que sempre excluiu, numa referência ao Chega de André Ventura.



"Estaremos cá para assumir as nossas responsabilidades, para contribuir para as soluções, para tornar Portugal um país mais próspero. Aguardemos os próximos dias", enfatizou.