Foto: Homem de Gouveia - Lusa

O socialista destaca que os madeirenses "não optaram" pela maioria do PSD e CDS e questiona se outros partidos poderão "trair os madeirenses" ao "coligar-se com o atual regime".



Questiona ainda se Miguel Albuquerque irá "uma vez na vida cumprir com a sua palavra" e apresentar a demissão ao falhar a maioria absoluta.