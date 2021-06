Sérgio Silva é o candidato da CDU à Câmara de Leiria

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, explica-se que a "decisão da Coordenadora Distrital da CDU foi tomada na sequência de proposta da Coordenadora Concelhia de Leiria da coligação entre o PCP e o PEV, onde se incluem várias personalidades independentes, aprovada" no dia 29 de maio.

"Sérgio Silva, um reconhecido técnico em matérias da gestão municipal, cidadão interventivo e conhecedor do concelho e da região de Leiria, e com ininterrupta participação cívica no seio do movimento associativo local e na defesa dos interesses das populações" é membro da Assembleia da União das Freguesias de Marrazes e Barosa, e "trará, se eleito, uma intervenção nova, democrática e qualificada -- a da CDU -- à Câmara Municipal de Leiria, colocando na agenda da discussão os interesses das populações, do desenvolvimento do território e dos trabalhadores", sintetiza a informação.

A CDU define como "desígnio central nestas eleições a verdadeira mudança de paradigma da gestão municipal, que, há décadas, nos sucessivos mandatos do PS, PSD e CDS, falha na verdadeira resposta a problemas e anseios da população do concelho".

"Nesse sentido, a CDU assume como objetivos eleitorais: o reforço da votação na CDU no concelho de Leiria; o aumento de mandatos na Assembleia Municipal e na Assembleia da União de Freguesias de Marrazes e Barosa; a eleição de vereadores da CDU para a Câmara Municipal; e o reforço da CDU nas várias Assembleias de Freguesias/Uniões de Freguesias".

A coligação revela igualmente que Joana Cartaxo, microempresária, independente, é a primeira candidata da lista à Assembleia Municipal.

"Além de fazer jus ao caráter unitário das candidaturas, dá sequência à relevante intervenção desta ativista sem filiação partidária na ação da CDU em defesa dos interesses das populações, do direito à igualdade da mulheres, do desenvolvimento do concelho, dos criadores artísticos, dos agentes desportivos, do movimento associativo, do ordenamento do território e das questões ambientais, de que é exemplo o seu ativismo em causas como a defesa do Pinhal de Leiria e de outros recursos naturais da região", refere a nota.

A apresentação pública dos candidatos está agendada para sábado, às 16:30, na Mata do Marrazes (junto à Sede do Rancho Folclórico da Região de Leiria).

Estarão presentes, além dos candidatos apresentados, Ângelo Alves, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP e responsável pela Organização Regional de Leiria, e Heloísa Apolónia, membro da Comissão Executiva Nacional do Partido Ecologista "Os Verdes".

Foram também já anunciadas hoje em Leiria as candidaturas de Gonçalo Lopes, atual presidente (PS), Álvaro Madureira (PSD), Fábio Seguro Joaquim (CDS-PP), Luís Miguel Silva (BE), Luís Paulo Fernandes (Chega) e Marcos Ramos (Iniciativa Liberal).

A data das autárquicas ainda não foi anunciada, mas, por lei, as eleições decorrem entre setembro e outubro.