Silvano diz ser o principal interessado na investigação de falsas presenças

A Procuradoria Geral da República poderá investigar o caso das falsas presenças do deputado José Silvano.



O deputado quebrou o silêncio depois de saber que a Procuradoria-Geral da República está a analisar o caso para decidir se abre ou não um inquérito.



O deputado espera que a investigação seja feita e deixa já uma garantia e que o esclarecimento seja rápido para não atingir mais a sua dignidade nem afetar os restantes deputados. Lembra que em 30 anos de vida pública nunca lhe tinha sido apontada qualquer irregularidade até ter aceitado ser secretário-geral do PSD de Rui Rio.



Perante tudo isto Rui Rio na Finlândia decidiu evitar as perguntas dos jornalistas portugueses mas em alemão.



Um caso ainda com muitas perguntas sem resposta.



Por saber fica também quem e porquê... Usou a palavra passe do deputado nos 2 dias em que uma ausência nunca foi tão notada.