SIRESP. Governo aprovou pagamento de 11 milhões de euros de indemnização compensatória

A indemnização foi aprovada na sexta-feira, no mesmo dia em que o Presidente da República promulgou o decreto-lei que define o modelo transitório de gestão e ampliação da rede.



O Governo tinha anunciado, em abril, que a Parceria Público Privada da Rede SIRESP "não seria renovada" a 30 de junho, a data limite dos contratos. Mas estão a decorrer negociações para que sejam prolongados por 18 meses, os contratos relacionados com a prestação de serviços.



Durante esse prolongamento, vai ser criada uma Entidade para gerir as várias redes de comunicação do Ministério da Administração Interna... entre as quais, a Rede Nacional de Segurança Interna, a SIRESP, e o 112.