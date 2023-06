SIS e Infraestruturas. Paulo Raimundo acredita que alguém está a mentir

O secretário-geral do PCP não tem dúvidas e diz que algum dos membros do Governo está a mentir na Comissão Parlamentar de Inquérito. Paulo Raimundo diz que ainda não é claro se se trata do secretário de Estado Mendonça Mendes ou do ministro das Infraestruturas, João Galamba.