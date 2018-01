Socialistas madeirenses escolhem líder para os próximos dois anos na sexta-feira

Lusa18 Jan, 2018, 18:25 | Política

O atual presidente do PS/Madeira, Carlos Pereira, e o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara, são os candidatos às eleições internas.

Os militantes - 1.952 em condições de participar nas internas - vão simultaneamente eleger os delegados ao XVIII Congresso Regional do PS/Madeira, a decorrer a 03 e 04 de fevereiro.

Carlos Pereira, que é presidente do partido desde 2015, apresenta-se aos militantes com a moção "Verdade e Credibilidade" e Emanuel Câmara com "Um futuro pelas pessoas".

Emanuel Câmara, que concorre apenas à presidência do partido, apresenta o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo (independente reeleito nas eleições autárquicas de 01 de outubro na coligação "Confiança", constituída por PS, BE, JPP, PDR, e Nós, Cidadãos!) como candidato às eleições legislativas regionais de 2019.

"Seria um erro histórico não aproveitar o capital político e o trabalho feito pelo Paulo Cafôfo à frente da Câmara Municipal do Funchal", sustenta Emanuel Câmara.

O recandidato à presidência do PS/Madeira salienta, por seu lado, que as eleições internas são "uma luta contra dois".

"Um quer ser presidente do partido, mas não do governo. O outro quer ser presidente do governo, mas não quer ser militante do partido", refere.

A Comissão Organizadora do Congresso emitiu um comunicado em que considerou "inválidas" as listas de candidatos a delegados, pela candidatura de Carlos Pereira, aos círculos da Calheta/Arco da Calheta, São Martinho, Caniçal, Ribeira Brava, Camacha/Gaula, Caniço, Santana/São Jorge e Boaventura/Ponta Delgada (num total de 50 delegados), devido à não inclusão de um terço de suplentes.