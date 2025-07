Sócrates ao ataque na primeira sessão do julgamento do Processo Marquês

O primeiro dia do julgamento teve o peso dos 12 anos que passaram para chegar até aqui. José Sócrates levou a mesma estratégia de outras fases do processo. A defesa do ex-primeiro ministro já apresentou mais de 100 recursos e incidentes e tinha outros dois preparados para esta quinta-feira.

No julgamento estiveram 15 dos 21 arguidos do processo. Em causa estão no total 117 crimes. Há já 50 sessões marcadas e pelo tribunal vão passar mais de 500 testemunhas.



Entre os acusados estão o motorista que segundo o Ministério Público entregava os envelopes com dinheiro vivo a José Sócrates. João Perna disse que quer esclarecer tudo e que vai falar em tribunal nas próximas sessões.



Quem esteve ausente foi Ricardo Salgado. O seu advogado disse que o antigo banqueiro nem sabe que o julgamento começou hoje.



Ricardo Salgado sofre de alzheimer e está também acusado. A defesa criticou o tribunal, dizendo que o ex-banqueiro não se consegue defender.