Sondagem Açores. PS ganha regionais mas direita garante maioria absoluta

O estudo do CESOP da Universidade Católica aponta para a

Com 64% dos inquiridos a garantir que "de certeza vão votar" a 4 de fevereiro e 16% a dizer que "em princípio vão votar", o PS recolhe uma estimativa de voto de 39% para estas eleições (intenção de voto de 31%), três pontos acima da coligação PSD/CDS/PPM, que assegurará os 36% (intenção de 26%). Logo a seguir vem o Chega com 9% e, muito abaixo, Bloco de Esquerda (3%), IL (2%), CDU (2%), PAN (2%) e Livre e JPP (ambos com 1%).



















Estas percentagens deverão traduzir-se numa distribuição de deputados que deixará os partidos considerados de esquerda com 28 deputados e os partidos de direita com 29, sendo esses 29 o mínimo necessário para garantir uma maioria absoluta na assembleia regional açoriana, constituída por 57 parlamentares.

Ou seja - fazendo uma média entre máximo e mínimo - apesar de o PS assegurar 25 deputados contra 24 do PSD, a confirmarem-se estas percentagens, seria José Manuel Bolieiro, o líder social-democrata, aquele que reuniria melhores condições para formar governo, apesar de essa ser uma fórmula que nas últimas eleições regionais culminou no desmoronar do executivo.





A impossibilidade de uma maioria absoluta de um só partido é aliás a convicção da maioria dos inquiridos (52%), com apenas 21% a apontarem nesse sentido.





Face a este cenário, a amostra revela uma preferência por um Governo PS com maioria absoluta. Tende, contudo, a apontar o direito à governação ao partido que vencer as eleições, com ou sem maioria absoluta, deixando em aberto as possibilidades de coligações com outras forças.





Trata-se contudo de uma questão com possibilidade de alteração de cenário, já que 24% da amostra diz que “Não sabe” e 7% "Não responde", ou seja, uma soma de 31% de incertezas, quase um terço dos inquiridos.