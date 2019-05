Sondagem Católica/RTP. PS à frente nas intenções de voto nas legislativas

RTP26 Mai, 2019, 21:22 | Política

O Bloco de Esquerda conseguiria 9 por cento dos votos, seguido da CDU com 8 por cento.



O CDS/PP atingiria, de acordo com a estimativa da Universidade Católica, os 6 por cento, enquanto o PAN chegava aos 4 por cento.

Esta sondagem foi realizada pela Católica para a RTP a 26 de maio entre os votantes nas eleições europeias, tendo sido selecionada uma subamostra. Foram obtidos 4589 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 78%.

O voto em outras forças políticas, os votos em branco ou nulos representam 9 por cento dos votos.





A estimativa de resultados eleitorais é obtida calculando a percentagem de intenções diretas de voto em cada lista em relação ao total de votos válidos (excluindo abstenção, não respostas e indecisos). São apenas consideradas intenções e inclinações de voto de inquiridos que disseram que “de certeza” vão votar. Estas estimativas têm valor meramente indicativo, ressalva a Universidade Católica, dado que diferentes pressupostos poderão gerar resultados diferentes.

Intenção direta de voto



Ficha técnica

