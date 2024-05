Sondagem da Católica mostra tendência de voto inalterada face às últimas Legislativas

A sondagem do CESOP – Universidade Católica Portuguesa diz-nos que. Na estimativa de resultados apurou-se que os portugueses voltariam a escolher a AD para governar, mas com uma vantagem muito ligeira para o PS e dentro de uma margem de erro da sondagem que possibilitaria a inversão de resultados com vitória dos socialistas.

Com mês e meio de governação – a sondagem foi realizada entre 13 e 18 de maio – a AD surge assim com 30% das intenções de voto, o PS com 29% e, na terceira posição, o Chega com 19%. É o mesmo pódio das últimas legislativas, com os portugueses a manterem a ideia que levaram para as urnas a 10 de março.

Face às margens de erro deste questionário, a vantagem da AD não é uma certeza absoluta, sendo uma possibilidade a inversão na liderança, com o PS à frente da aliança PSD/CDS-PP.



Surgem depois a Iniciativa Liberal e o Livre, ambos com 5%, o Bloco de Esquerda com 4% e a CDU com 3%. O PAN tem aqui 2% das intenções de voto.



A única novidade nesta sondagem face ao cenário anterior é a recuperação do Livre de Rui Tavares, que consegue aqui quase mais dois pontos percentuais face aos 3,16% conseguidos nas eleições de 10 de março, o que sugere um desempenho mais destacado nestes quase dois meses enquanto oposição. Mas também aqui, esta subida tem de ser olhada com precauções, já que se encontra dentro da margem de erro. Está portanto sujeita a confirmação em próximas sondagens.



Ficha Técnica:



Este inquérito foi realizado pelo CESOP – Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 13 e 18 de maio de 2024. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir duma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 965 inquéritos válidos, sendo 43% dos inquiridos mulheres. Distribuição geográfica: 32% da região Norte, 21% do Centro, 33% da A.M. de Lisboa, 7% do Alentejo, 4% do Algarve, 2% da Madeira e 1% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários, região e comportamento de voto com base nos dados do recenseamento eleitoral e das últimas eleições legislativas. A taxa de resposta foi de 28%*. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 965 inquiridos é de 3,2%, com um nível de confiança de 95%.