Sondagem. Portugueses dão a pior avaliação a Marcelo em oito anos

Questionados sobre como avaliam este segundo mandato de Marcelo, 60% dos inquiridos deu uma nota positiva (igual ou superior a 10) ao chefe de Estado.Numa sondagem realizada em novembro de 2016, ainda no primeiro ano do seu primeiro mandato, o presidente da República foi avaliado positivamente por 97% dos inquiridos, tendo recebido uma avaliação média de 16,3 – a mais elevada das sondagens da Católica desde que há registos.Em maio de 2021, no seu primeiro ano do segundo mandato, o presidente mantinha os elevadíssimos níveis de popularidade. Seguiu-se um período de descida, mas mantendo sempre avaliações médias positivas, e nova subida há pouco menos de um ano.Em outubro de 2014, o antigo presidente recebeu dos portugueses uma avaliação média de 7,6, com apenas 46% de avaliação positivas.

Montenegro avaliado positivamente por 75% dos inquiridos

Os inquiridos para a sondagem da CESOP – Universidade Católica Portuguesa também foram questionados sobre a avaliação que dão ao primeiro-ministro e aos líderes dos partidos com representação parlamentar relativamente à forma como têm atuado nos últimos tempos.

Em julho de 2023, a popularidade de Luís Montenegro era menor, com 65% de avaliações positivas. Por sua vez, no mesmo período, o então primeiro-ministro, António Costa, tinha recebido uma avaliação média de 10,2, com 62% de avaliações positivas.

Pedro Nuno Santos e Rui Tavares também receberam uma boa avaliação, com 61% e 60% de avaliações positivas, respetivamente.

Inês Sousa Real e Paulo Raimundo também receberam mais notas negativas do que positivas (43% e 44%, respetivamente). Todos os outros tiveram maioria de avaliações iguais ou superiores a 10, mesmo quando o valor médio das notas é inferior a 10.