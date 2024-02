Sondagem da Universidade Católica. Maioria vê governo da AD apoiado por partidos à direita como melhor solução para o país

preferem, por seu lado, um Governo apoiado por PS e PSD, enquanto 11% acreditam no sucesso de um Governo de maioria absoluta liderada pelo PSD e apenas 8% numa maioria absoluta do PS. Portugueses não acreditam em maioria absoluta Quinze por cento dos entrevistados, enquanto 11% acreditam no sucesso de um Governo de maioria absoluta liderada pelo PSD e apenas 8% numa maioria absoluta do PS.

Dos 1192 eleitores inquiridos,. Os partidos mais referidos para esse apoio à AD são o Chega (com 16%) e a IL (14%).Por outro lado, 23% dos participantes consideram um Governo apoiado pelo PS e partidos à esquerda a melhor solução para Portugal. O Bloco de Esquerda é o mais referido (19%), seguido da CDU (12%), do Livre (6%) e do PAN (4%).





Questionados se, independentemente das suas preferências, acreditam que das eleições de 10 de março vai sair uma maioria absoluta, as respostas não deixam margem para dúvidas:. Apenas 11% responderam “sim”, enquanto 6% disseram não saber.E, se não houver uma maioria absoluta, quem deve governar? Para 53% dos portugueses inquiridos, deve ser. Para os restantes 41% que responderam à questão, deve ser “quem conseguir apoio maioritário no Parlamento”.Daqueles que disseram ter intenção de votar na AD, foram 64% os que disseram preferir o partido com mais votos e 32% os que escolheram quem conseguir apoio maioritário.

Já entre os que tencionam votar no PS, as respostas foram equilibradas: 48% em ambas as opções.

Ficha técnica



Este inquérito foi realizado pelo CESOP Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 24 de janeiro e 1 de fevereiro de 2024. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 1192 inquéritos válidos, sendo 45% dos inquiridos mulheres. Distribuição geográfica: 32% da região Norte, 20% do Centro, 32% da A.M. de Lisboa, 7% do Alentejo, 5% do Algarve, 2% da Madeira e 3% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região com base nos dados do recenseamento eleitoral. A taxa de resposta foi de 30%*. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1192 inquiridos é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%.



*Foram contactadas 3917 pessoas. De entre estas, 1192 aceitaram participar na sondagem e responderam até ao fim do questionário.