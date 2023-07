Sondagem. Maioria considera que TAP teve interferência política negativa

para este trabalho do CESOP - Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica, para RTP, Antena 1 e jornalOutros, ao passo que. Treze por cento não responderam ou declararam não saber.

Os inquiridos foram também chamados a avaliar o desempenho de nomes do Governo socialista "no que toca à gestão do caso TAP". O primeiro-ministro vê ser-lhe atribuída uma classificação média de 8,7, numa escala de zero a 20. António Costa reúne, no total das opiniões expressas pelos inquiridos, 46 por cento de avaliações positivas, ou seja, iguais ou superiores a dez.



Ao ministro das Infraestruturas, João Galamba, é atribuída uma classificação média de 5,6, tendo este governante somado 22 por cento de avaliações positivas. Já o ministro das Finanças, Fernando Medina, surge com uma classificação média de 7,6 por cento e 35 por cento de avaliações positivas.



Por último, Pedro Nuno Santos, antecessor de João Galamba na pasta das Infraestruturas, não vai além de uma classificação média de 7,5, com 34 por centro de avaliações positivas.



Nos resultados de fevereiro deste ano, António Costa obtinha uma avaliação média de 7,5, Fernando Medina de 7,1 e Pedro Nuno Santos de 6,4.

Questionados sobre qual o melhor desfecho para o país, no dossier da TAP, 33 por cento dos inquiridos elegem como cenário a empresa "com a maioria do capital nas mãos de privados".



Vinte e quatro por cento preferem ver uma "TAP com maioria do capital nas mãos do Estado" e 21 por cento optam por ver a empresa "totalmente detida por privados".



O cenário da "TAP totalmente detida pelo Estado" é preconizado por 12 por cento dos inquiridos, ao passo que dez por cento não sabem ou não respondem.