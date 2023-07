Sondagem. Mariana Mortágua é líder com melhor nota, André Ventura recebe a pior

Apresentada a uma subamostra de 656 entrevistados a lista de líderes das forças políticas com representação na Assembleia da República,. Reconhecido por 100 por cento dos inquiridos, o primeiro-ministro obteve 62 por cento de avaliações positivas., dirigente do partido Pessoas-Animais-Natureza,e 65 por cento de avaliações positivas.Já. Luís Montenegro reúne 65 por cento de avaliações positivas.Quem se destaca é Mariana Mortágua.e 68 por cento de apreciações positivas.

O dirigente comunista reparte em 50 por cento as avaliações positivas e negativas.



e 60 por cento de avaliações positivas.e 68 por cento de avaliações positivas.O Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica assinala que “apenas os entrevistados que responderam saber quem é determinada pessoa foram convidados a avaliar o seu desempenho. Assim, se António Costa foi avaliado por todos os inquiridos, Rui Rocha foi avaliados apenas por 37 por cento dos entrevistados”.

Ficha técnica



Este inquérito foi realizado pelo CESOP – Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena1 e Público entre os dias 6 e 15 de julho de 2023. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir duma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 1006 inquéritos válidos, sendo 45% dos inquiridos mulheres. Distribuição geográfica: 32% da região Norte, 20% do Centro, 34% da A.M. de Lisboa, 7% do Alentejo, 4% do Algarve, 2% da Madeira e 2% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região com base no recenseamento eleitoral. A taxa de resposta foi de 29%. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1006 inquiridos é de 3,1%, com um nível de confiança de 95% (Algumas perguntas foram colocadas apenas a uma subamostra de 656 entrevistados. Nestes casos, a margem de erro máxima é de 3,8%).