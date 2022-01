Sondagem. PS cai mas segura maioria de 36% face a PSD estacionado nos 33%

O PS mantém a preferência dos portugueses para as Legislativas deste domingo com 36% das intenções de voto, apesar da queda de um valor percentual em relação à semana anterior, com o PSD estacionado nos 33%. A sondagem desta quinta-feira da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público revela ainda que a esquerda garante uma maioria parlamentar de 49% face aos estimados 47% da direita, onde a IL assume o papel de potencial terceira força política.