PSD à frente. Pela primeira vez em quase oito anos, o PSD aparece à frente do PS numa sondagem da Universidade Católica. A sondagem para a RTP, Antena 1 e Público, dá 33% ao PSD e 32% ao PS. São valores que representam na verdade um empate técnico, o que significa que os dois partidos poderiam vencer as legislativas. Desde que António Costa é primeiro-ministro que o PS não ficava atrás do PSD em sondagens da Católica.